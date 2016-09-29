Президент Азербайджана оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной Шимона Переса

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Израиля.

Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, глава азербайджанского государства выразил соболезнования в связи с кончиной 9-го президента Израиля Шимона Переса и оставил запись в книге соболезнований.

Отметим, что Шимон Перес скончался 28 сентября на 94-м году жизни в больнице "Тель ха-Шомер" близ Тель-Авива. Ш.Перес был премьером Израиля в 1984-1986 и в 1995-1996 гг., а также президентом в 2007-2014 гг.