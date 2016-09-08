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    Президент Азербайджана направил таджикскому коллеге поздравительное письмо

    Президент Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый Эмомали Шарифович,

    Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный народ Таджикистана с национальным праздником – Днем независимости.

    Азербайджан и Таджикистан связывают тесные узы дружбы, сотрудничества и взаимодействия. Уверен, что наши двусторонние отношения, основанные на многовековых добрых традициях, будут и впредь крепнуть и динамично развиваться.

    Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарифович, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана – мира и процветания".

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