Президент Азербайджана направил таджикскому коллеге поздравительное письмо

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Эмомали Шарифович,

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный народ Таджикистана с национальным праздником – Днем независимости.

Азербайджан и Таджикистан связывают тесные узы дружбы, сотрудничества и взаимодействия. Уверен, что наши двусторонние отношения, основанные на многовековых добрых традициях, будут и впредь крепнуть и динамично развиваться.

Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарифович, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана – мира и процветания".