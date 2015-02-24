​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо эмиру Кувейта

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Государства Кувейт Его величеству шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху. Как отмечает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Государства Кувейт.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Кувейта – постоянного мира и процветания".