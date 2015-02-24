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    ​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо эмиру Кувейта

    Cердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Государства Кувейт

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Государства Кувейт Его величеству шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху. Как отмечает Report, в письме говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Государства Кувейт.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Кувейта – постоянного мира и процветания".

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