 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызскую Республику - ФОТО

    Президент прибыл с визитом в Кыргызскую Республику для участия в VI Саммите тюркоязычных государств

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 сентября прибыл с визитом в Кыргызскую Республику для участия в VI Саммите тюркоязычных государств.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Иссык-Куль города Чолпон-Ата в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

    Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева встречали первый заместитель премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбек Боронов и губернатор Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi