Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызскую Республику - ФОТО

Президент прибыл с визитом в Кыргызскую Республику для участия в VI Саммите тюркоязычных государств

2 сентября, 2018 21:23

https://report.az/storage/news/dcc1d7c103e009bc33cb86ba2d3c1ee0/644a0446-0e2a-4586-b650-8ae28f517057_292.jpg Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 сентября прибыл с визитом в Кыргызскую Республику для участия в VI Саммите тюркоязычных государств. Как сообщает Report, в Международном аэропорту Иссык-Куль города Чолпон-Ата в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева встречали первый заместитель премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбек Боронов и губернатор Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев.

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