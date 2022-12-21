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Президент Александар Вучич: Развитие в Азербайджане свидетельствует о дальновидности Президента Ильхама Алиева

Президент Александар Вучич: Развитие в Азербайджане свидетельствует о дальновидности Президента Ильхама Алиева Я радуюсь вашим достижениям. И моя делегация, и я сам являемся искренними друзьями азербайджанского народа и лично Вашими друзьями, господин Президент. Почему я начал свое короткое выступление с этого? Потому что такое стремительное развитие, которое мы в
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 23:04
Президент Александар Вучич: Развитие в Азербайджане свидетельствует о дальновидности Президента Ильхама Алиева

Я радуюсь вашим достижениям. И моя делегация, и я сам являемся искренними друзьями азербайджанского народа и лично Вашими друзьями, господин Президент. Почему я начал свое короткое выступление с этого? Потому что такое стремительное развитие, которое мы видим в Азербайджане, в современном мире можно встретить в немногих местах.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства, об этом сказал президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что развитие в Азербайджане не связано с нефтью и газом, Президент Сербии сказал: "Я знаю страны, у которых в 10 раз больше запасов нефти и газа, чем у Азербайджана, однако их положение в 10 раз хуже, чем в Азербайджане. А это свидетельствует о силе руководства страны, дальновидности Президента Алиева, его хорошей осведомленности о вызовах, с которыми сталкиваются Азербайджан и современный мир. Это показывает, какую разницу вам удалось создать с руководством страны, обладающим хорошим видением".

Отметив, что Президенту Ильхаму Алиеву удалось показать многим в мировом масштабе разницу между своей страной и странами, обладающими более крупными природными ресурсами и сырьем, чем Азербайджан, Александар Вучич сказал, что подобное положение можно видеть, когда страной руководят с такой любовью, как Президент Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandar Vuçiç: "Azərbaycandakı inkişaf Prezident İlham Əliyevin uzaqgörənliyindən xəbər verir"

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