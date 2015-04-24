Пресс-секретарь МИД: В Азербайджане никто за профессиональную деятельность и политические взгляды не преследуется

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане никто за профессиональную деятельность и политические взгляды не преследуется". Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление Госдепартамента США относительно правозащитника Интигама Алиева.

Согласно его мнению, официальные структуры США рвутся комментировать любое судебное решение, принятое в Азербайджане: "Видимо, в отличие от других стран, Госдепартамент США внимательно следит за всеми судебными решениями в Азербайджане. Если это продолжится, можно ожидать, что Госдеп США будет выражать мнение по каждому возбужденному в Азербайджане уголовному делу.

Интигам Алиев обвинен в уклонении от налогов и в других противозаконных действиях, и как проявление верховенства закона, его вина установлена решением суда. Это никак не связано с его правозащитной деятельностью".