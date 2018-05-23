Председатель сената: Азербайджан - важный партнер для Италии

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде встретился с председателем сената этой страны Марией Элизабеттой Каселлати.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Италии.

М.Ахмедзаде поблагодарил председателя сената за прием в преддверии 100-летия АДР, рассказал о новшествах, привнесенных республикой на Восток и роли в истории Азербайджана.

Дипломат рассказал о пути развития Азербайджана, пройденном после восстановления государственной независимости, достижениях страны, азербайджано-итальянском стратегическом партнерстве, политическом диалоге на высоком уровне между двумя странами, межпарламентских связях, экономическом сотрудничестве, Южном газовом коридоре, вкладе Фонда Гейдара Алиева в развитие отношение в культурной сфере.

Председатель сената М.Э.Касилетти поздравила со 100-летием АДР, выразила уважение к старинному историко-культурному наследию Азербайджана, высоко оценила достижения страны на пути независимости и развития, вклад в энергетическую безопасность Европы, роль стратегического моста между Востоком и Западом.

Председатель сената назвала Азербайджан важным партнером для Италии, отметила важность продолжения взаимного обмена и совместных мероприятий для углубления связей.

На встрече также обсудили вопросы региональной безопасности, традиции мультикультурализма нашей страны, перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Италией.