Председатель Милли Меджлиса примет участие в осенней сессии МПА СНГ

25–26 ноября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге состоится осенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

25–26 ноября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге состоится осенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МПА СНГ, в мероприятиях, которые пройдут в очном формате под председательством главы Совета Федерации Федерального Собрания России, Председателя Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко, предполагается участие парламентских делегаций во главе с руководителями парламентов стран — участниц СНГ, представителей международных организаций, ученых и экспертов.

В очном формате в сессии, как ожидается, примут участие главы парламентов: Азербайджана — Сагиба Гафарова, Армении — Ален Симонян, верхних палат парламентов Казахстана — Маулен Ашимбаев, Узбекистана — Танзила Нарбаева, Туркменистана — Гульшат Маммедова, а также заместитель Председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Аида Касымалиева и руководитель делегации Парламента Молдовы Владимир Боля.

Планируется, что по видеосвязи к ним присоединятся Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, глава Парламента Республики Молдова Игорь Гросу, Председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали и руководитель делегации Мажилиса Парламента Казахстана Айгуль Куспан.

В рамках сессии 25 ноября пройдут заседания постоянных комиссий МПА СНГ по социальной политике и правам человека; по политическим вопросам и международному сотрудничеству и по экономике и финансам.

В этот же день состоится открытие международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития". В мероприятии примут участие главы парламентских делегаций МПА СНГ, руководство Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

26 ноября в Таврическом дворце пройдет пятьдесят третье пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ: парламентарии рассмотрят разработанные Ассамблеей модельные законопроекты, с тем чтобы в дальнейшем использовать их в национальных законодательствах стран Содружества.