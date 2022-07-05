Чару Биста: Азербайджан предпринимает важные шаги для борьбы с изменением климата

Правительство Азербайджана предпринимает важные шаги для борьбы с изменением климата.

Правительство Азербайджана предпринимает важные шаги для борьбы с изменением климата.

Об этом Report заявила заместитель постоянного координатора ПРООН в Азербайджане Чару Биста.

"Усилия по решению проблемы изменения климата являются нашим приоритетом. Мы следуем Парижскому соглашению Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - заявила Ч. Биста, отметив, что правительство Азербайджана также выразило четкую приверженность этому соглашению, поэтому ПРООН сотрудничает с нашей страной в этом вопросе.



По словам заместителя постоянного координатора, ПРООН работает с Азербайджаном над рядом проектов, в том числе по национальному плану адаптации к новой климатической повестке, созданием морского экосистемного парка и др.

Также ведется работа с Азербайджаном над подготовкой к 27-ой сессии Конференции Сторон (COP 27) РКИКООН, которая пройдет в Египте. в этом году.