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Чару Биста: Азербайджан предпринимает важные шаги для борьбы с изменением климата

Чару Биста: Азербайджан предпринимает важные шаги для борьбы с изменением климата Правительство Азербайджана предпринимает важные шаги для борьбы с изменением климата.
Внешняя политика
5 июля 2022 г. 14:19
Чару Биста: Азербайджан предпринимает важные шаги для борьбы с изменением климата

Правительство Азербайджана предпринимает важные шаги для борьбы с изменением климата.

Об этом Report заявила заместитель постоянного координатора ПРООН в Азербайджане Чару Биста.

"Усилия по решению проблемы изменения климата являются нашим приоритетом. Мы следуем Парижскому соглашению Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - заявила Ч. Биста, отметив, что правительство Азербайджана также выразило четкую приверженность этому соглашению, поэтому ПРООН сотрудничает с нашей страной в этом вопросе.

По словам заместителя постоянного координатора, ПРООН работает с Азербайджаном над рядом проектов, в том числе по национальному плану адаптации к новой климатической повестке, созданием морского экосистемного парка и др.

Также ведется работа с Азербайджаном над подготовкой к 27-ой сессии Конференции Сторон (COP 27) РКИКООН, которая пройдет в Египте. в этом году.

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Версия на азербайджанском языке Çaru Bista: “Azərbaycan iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə işində vacib addımlar atır”
Версия на английском языке Charu Bista commends Azerbaijan's steps to combat climate change

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