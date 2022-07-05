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ПРООН поддерживает проекты Азербайджана по борьбе с изменением климата

ПРООН поддерживает проекты Азербайджана по борьбе с изменением климата Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН) поддерживает проекты Азербайджана, нацеленные на оказание помощи по изменению климата, возможным рискам, а также достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).
Экология
5 июля 2022 г. 10:21
ПРООН поддерживает проекты Азербайджана по борьбе с изменением климата

Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН) поддерживает проекты Азербайджана, нацеленные на оказание помощи по изменению климата, возможным рискам, а также достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель постоянного координатора ПРООН в Азербайджане Чару Биста на проходящей в Баку международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия".

Она поблагодарила правительство Азербайджана за активную работу по достижению ЦУР и переходом к возобновляемым источникам энергии.

"Мы все можем столкнуться с неопределенным будущим из-за изменений климата. Известно, что Каспийское море является уникальным резервуаром этого региона и мира, но последние годы уровень воды в нем уменьшается. Прибрежные государства имеют влияние на состояние Каспия сегодня. Мы все должны работать вместе, чтобы решить эту проблему", отметила Ч. Биста.

Агентство Report оказывает информационную поддержку международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия".

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