Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН

В адрес генерального секретаря ООН направлено письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева о тридцатилетней армянской агрессии против Азербайджана

В адрес генерального секретаря ООН направлено письмо постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН Яшара Алиева о тридцатилетней армянской агрессии против Азербайджана и продолжительном и умышленном разрушении культурного наследия азербайджанского народа на оккупированных территориях.

Как передает Report, об этом сообщает АЗЕРТАДЖ. В письме Я.Алиева говорится, что помимо разрушительных гуманитарных, экономических и социальных последствий, агрессия Армении и длившаяся три десятилетия незаконная оккупация территорий Азербайджана также нанесли непоправимый ущерб азербайджанскому культурному наследию, насчитывающему тысячи культурных ценностей, в числе которых памятники мирового и национального значения, мечети, храмы, мавзолеи, музеи, выставки, художественные галереи, участки археологических раскопок, библиотеки и редкие рукописи. Такая же участь постигла азербайджанское историко-культурное наследие на территории Армении.

Дипломат отмечает, что правительство Азербайджана последовательно предоставляет Организации Объединенных Наций обширные доказательства, свидетельствующие о целенаправленных действиях Армении по закреплению и упрочению оккупации территорий Азербайджана путем изменения их демографического, культурного и физического характера и недопущения возвращения сотен тысяч насильственно перемещенных азербайджанцев на родину, что является вопиющим нарушением международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности.

Ссылаясь на особую важность этой проблемы и значительную озабоченность ею, Азербайджан неоднократно привлекал внимание международного сообщества к злодеяниям, совершенным в отношении его культурного наследия, и обращался к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и другим международным организациям с просьбами направить миссии по установлению фактов на оккупированные территории и принять срочные меры для обеспечения защиты находящихся там культурных ценностей. Однако Армения, чтобы скрыть совершенные ею преступления на почве ненависти, последовательно отказывала в доступе к таким миссиям на протяжении всех лет оккупации. Так, например, в своем отчете о проведенной с 1995 по 2004 год деятельности по выполнению Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и протоколов к ней 1954 и 1999 годов ЮНЕСКО указала следующее: "Правительство Азербайджана сообщило Секретариату о своей озабоченности защитой культурных ценностей в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях, прилегающих к нему, и просило направить миссию по установлению фактов. Однако Секретариат лишен возможности направить миссию для проверки состояния культурных ценностей в этом районе, поскольку другие специализированные учреждения Организации Объединенных Наций не могут попасть на эти территории с момента их оккупации армянскими вооруженными силами. Секретариат вновь рассмотрит вопрос о направлении миссии после того, как Армения и Азербайджан достигнут мирного урегулирования."

Я.Алиев отмечает, что возобновление боевых действий, последовавшее за новым актом агрессии Армении в конце сентября 2020 года, привело к освобождению более 300 городов, поселков и сел Азербайджана от армянской оккупации. В освобожденных районах обнаружилось множество свидетельств ужасающих своими масштабами разрушений и грабежей, совершенных агрессорами. Помимо прочих гражданских объектов, на этих территориях были разграблены, подвергнуты вандализму и разрушены сотни исторических, культурных и религиозных памятников. Из 67 мечетей и исламских религиозных святынь 64 были разрушены или значительно повреждены и осквернены. Мечети в Агдамском, Губадлинском и Зангиланском районах, оскверненные армянскими граффити, использовались в качестве свинарников и коровников. На этих территориях были уничтожены и подверглись вандализму более 900 кладбищ.

Более того, говорится далее в письме, на освобожденных территориях Азербайджана были найдены доказательства незаконных "археологических раскопок" и так называемых "восстановительных" работ, подтверждающие предыдущие сообщения о попытках Армении скрыть и фальсифицировать культурные, исторические и научные свидетельства. Так, в освобожденном Кяльбаджарском районе Азербайджана была обнаружена современная мастерская по производству "древних" хачкаров — армянских крестов-камней. Эти хачкары подвергались окислению и обрабатывались уксусом для придания им старинного вида, а затем захоранивались как "неоспоримое" доказательство многовековых армянских корней в этом регионе.

Поспешно освобождая оккупированные территории, которые должны были быть возвращены Азербайджану по условиям соглашения от 10 ноября 2020 года, вооруженные силы Армении и армянские незаконные поселенцы не удержались от дальнейшего разрушения и расхищения культурных ценностей. Так, вооруженные силы Армении сожгли мечеть в селе Гияслы Агдамского района перед их выводом из этого района к 20 ноября 2020 года. Также во время вывода вооруженных сил Армении был разграблен монастырский комплекс Худавенг, расположенный в Кяльбаджарском районе Азербайджана. Фреска на восточной стене церкви Арзу-хатун внутри комплекса, а также кресты, колокола и иконы были сняты и незаконно вывезены в Армению.

Безответственное и разрушительное поведение Армении в отношении культурного наследия Азербайджана представляет собой вопиющее нарушение международного права, согласно которому, во-первых, культурные ценности не должны быть объектом нападения; во-вторых, должны быть приняты все необходимые меры к тому, чтобы щадить культурные ценности во время военных действий; в-третьих, захват, уничтожение, умышленное повреждение, хищение, разграбление и присвоение культурных ценностей и акты вандализма против них запрещены; в-четвертых, оккупирующая держава должна предотвращать незаконный вывоз культурных ценностей с оккупированной территории и должна возвращать незаконно вывезенные ценности компетентным органам оккупированной территории.

Действия Армении против азербайджанского культурного наследия во время конфликта также представляют собой нарушение международного права прав человека и являются военными преступлениями и преступлениями против человечности в соответствии с международным уголовным правом. Кроме того, наряду с этническими чистками, конфискацией земли и имущества и изменением топонимов на территориях, откуда было выдворено азербайджанское население, Армения в рамках своей целенаправленной политики и практики дискриминационного уничтожения следов азербайджанских исторических и культурных корней в этих краях занималась разрушением, осквернением, разграблением и присвоением азербайджанского культурного наследия, подчеркивает глава постоянного представительства Азербайджана при ООН.

Далее говорится, что правительство Азербайджана отремонтирует и восстановит все исторические и культурные объекты, пострадавшие за годы конфликта и оккупации, без каких-либо различий. На освобожденных территориях ведутся работы с участием опытных специалистов и архитекторов.

В то же время, поскольку Армения продолжает сеять ложь, разжигать вражду и взывать к солидарности, важно, чтобы в целях содействия прочному и длительному миру, справедливости и примирению международное сообщество помнило об ответственности Армении за развязанную ею войну, за десятки тысяч убитых ею мирных жителей и тысячи городов, поселков и сел, которые она сравняла с землей с единственной целью реализовать свои незаконные территориальные претензии, основанные на сфабрикованных исторических теориях и расовых предрассудках, и настаивало на этой ответственности. К письму приложены изображения разрушенных и оскверненных мечетей в Агдамском, Губадлинском и Зангиланском районах, сожженная мечеть в селе Гияслы Агдамского района, фреска на восточной стене церкви Арзу-хатун внутри комплекса, незаконно вывезенная в Армению, а также другие разрушенные армянами объекты культурного наследия Азербайджана.

В заключение письма постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев просит генерального секретаря распространить письмо в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 15, 34, 35, 40, 64, 70, 72, 86 и 135 повестки дня и в качестве документа Совета Безопасности.