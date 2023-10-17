Посол Великобритании: Проведена обширная работа по восстановлению города Физули

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд посетил Физулинский район.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд посетил Физулинский район.

Как сообщает Report, об этом британский дипломат написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Это моя третья поездка в Физули. В последний раз я был здесь семь месяцев назад, и за это время проведена обширная работа по восстановлению. С нетерпением жду возможности наблюдать больший прогресс и увидеть, как жители интегрируются в свою новую жизнь", - отметил посол.