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Посол Турции в Азербайджане отправился в Физули

Посол Турции в Азербайджане отправился в Физули Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отправился в Физулинский район.
Карабах
17 октября 2023 г. 10:36
Посол Турции в Азербайджане отправился в Физули

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отправился в Физулинский район.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В третью годовщину победы и освобождения Физули от армянской оккупации мы отправились в этот город. Мы станем свидетелями восстановления, развития Карабаха, возвращения наших братьев на родину", - сказал дипломат.

Напомним, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, подписанному 31 июля 2023 года, ежегодно 17 октября отмечается как День города Физули.

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Версия на английском языке Turkish ambassador leaves for Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Füzuliyə gedib

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