Посол Турции в Азербайджане отправился в Физули

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отправился в Физулинский район.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отправился в Физулинский район.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В третью годовщину победы и освобождения Физули от армянской оккупации мы отправились в этот город. Мы станем свидетелями восстановления, развития Карабаха, возвращения наших братьев на родину", - сказал дипломат.

Напомним, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, подписанному 31 июля 2023 года, ежегодно 17 октября отмечается как День города Физули.