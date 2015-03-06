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    Посол Турции: Мы не собираемся вступать в гонку приглашений с Арменией

    Тот факт, что Россия согласилась принять участие в мероприятиях, посвященных столетию битвы при Чанаккале, не может не радовать

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Мы отмечаем 100-летие битвы при Чанаккале и не собираемся вступать в гонку приглашений c Арменией". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун, комментируя вопрос о количестве стран, которые примут участие в мероприятии.

    "Турция этим мероприятием направляет месседж мира. Мы считаем направление подобных месседжей важными. Тот факт, что Россия, с которой у Турции имеются хорошие отношения, согласилась принять участие в мероприятиях, посвященных столетию битвы при Чанаккале, не может не радовать", - заявил посол. 

    При этом он затруднился ответить на вопрос, сколько глав государств выразили согласие на участие в мероприятиях, посвященных столетию битвы при Чанаккале. 

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