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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Посольству Азербайджана поручено уточнить информацию о намерении Армении закупить у Индии новое вооружение. Как передает Report, об этом журналистам на брифинге заявил глава пресс- службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Мы поручили нашему диппредставительству в Индии выяснить насколько достоверна эта информация армянских СМИ и в случае необходимости провести встречу по этому поводу с индийской стороной", - подчеркнул он.