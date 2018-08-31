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    Посольству Азербайджана поручено уточнить информацию о намерении Армении закупить у Индии новое вооружение

    © Report

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Посольству Азербайджана поручено уточнить информацию о намерении Армении закупить у Индии новое вооружение. Как передает Report, об этом журналистам на брифинге заявил глава пресс- службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    "Мы поручили нашему диппредставительству в Индии выяснить насколько достоверна эта информация армянских СМИ и в случае необходимости провести встречу по этому поводу с индийской стороной",  - подчеркнул он.

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