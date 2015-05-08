Посольство: Посла Азербайджана не было на борту потерпевшего аварию вертолета в Пакистане

Рига. 8 мая. REPORT.AZ/ Посла Азербайджана не было на борту потерпевшего аварию вертолета в Пакистане. Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

В посольстве отметили, что посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров также должен был лететь на этом вертолете, но из-за участия на другом мероприятии в Центре талассемии Пакистана, не смог поехать, а информация в некоторых СМИ о том, что посол также находится в числе погибших неверная.