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    Посольство: Посла Азербайджана не было на борту потерпевшего аварию вертолета в Пакистане

    Посол не полетел на этом вертолете в связи с участием на другом мероприятии

    Рига. 8 мая. REPORT.AZ/ Посла Азербайджана не было на борту потерпевшего аварию вертолета в Пакистане. Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане. 

    В посольстве отметили, что посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров также должен был лететь на этом вертолете, но из-за участия на другом мероприятии в Центре талассемии Пакистана, не смог поехать, а информация в некоторых СМИ о том, что посол также находится в числе погибших неверная.

    Один из четырех вертолетов, направлявшихся на мероприятие в Гильгит-Балтистан, с дипломатами на борту  рухнул на здание школы из-за технических проблем, после чего загорелся. В результате крушения вертолета погибли послы двух стран - Норвегии и Филиппин, а также супруги послов Малайзии и Индонезии.

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