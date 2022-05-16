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Посол: Стратегическая значимость Азербайджана превращает его в партнера США в регионе

Посол: Стратегическая значимость Азербайджана превращает его в партнера США в регионе Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер и заместитель председателя Государственного таможенного комитета Джавад Гасымов осмотрели компьютеры и учебные материалы, предоставленные комитету американской стороной для изучения английского языка.
Внешняя политика
16 мая 2022 г. 20:12
Посол: Стратегическая значимость Азербайджана превращает его в партнера США в регионе

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер и заместитель председателя Государственного таможенного комитета Джавад Гасымов осмотрели компьютеры и учебные материалы, предоставленные комитету американской стороной для изучения английского языка.

Об этом Report сообщили в посольстве США в Азербайджане.

Согласно информации, оборудование является частью помощи в размере 30 миллионов долларов, выделенной США Государственному таможенному комитету в рамках программы “Развитие оперативных навыков партнеров”. Эта программа служит усилению пограничной безопасности Азербайджана. С 2019 года Департамент обороны США выделил Азербайджану помощь на сумму около 90 миллионов долларов для предотвращения незаконных перевозок и нарушения границы.

Посол Литценбергер в своем выступлении отметил, что посольству США и Государственному таможенному комитету удалось установить прочные отношения: “Стратегическая значимость Азербайджана превращает его в партнера США в регионе. Пользуясь имеющейся возможностью, мы готовы оказать помощь для предотвращения возможных угроз для лиц, обеспечивающих безопасность границ Азербайджана”.

Департамент обороны США работает со своими партнерами из разных стран мира, чтобы помочь им развить навыки, необходимые для борьбы с незаконной перевозкой товаров, торговлей людьми и торговлей оружием. Эта структура с 2002 года активно сотрудничает с Государственным таможенным комитетом, а также другими структурами пограничной безопасности Азербайджана.

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Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan's strategic importance makes it natural partner for US in region 
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Azərbaycanın strateji baxımdan vacib olması onu ABŞ-ın bölgədəki tərəfdaşına çevirir"

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