Посол США в Баку поздравил азербайджанцев с Днем солидарности

Посол США в Азербайджане Марк Либби поздравил азербайджанцев с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом.

Как сообщает Report, видеопоздравление на азербайджанском языке американского дипломата было опубликовано на странице посольства в социальной сети "Х".

Посол пожелал всем гражданам Азербайджана мира, процветания и счастья в новом году. "США дорожат развитием отношений с Азербайджаном, с большим нетерпением ждем продолжения совместной работы для достижения общих целей", - отметил М.Либби.

Дипломат в видеообращении также коснулся переговоров между Азербайджаном и Арменией и выразил уверенность в скором подписании мирного соглашения:

"Считаю, что приложив дополнительные усилия и политическое мужество, обе стороны смогут подписать договор, которое обеспечит долгосрочный мир. Соглашение обеспечит мир, стабильность, а также благополучие народов, проживающих в регионе Южного Кавказа, коренным образом изменит регион к лучшему”.

Посол США также выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью большого числа людей в авиакатастрофе 25 декабря пассажирского самолета AZAL вблизи казахстанского Актау.

"Как говорил Низами Гянджеви, не стоит терять надежды даже в самые трудные времена. Потому что из самых темных облаков идет хрустальный дождь. Подвиг азербайджанского экипажа поистине вдохновляет. Это дает мне надежду. Это [их героизм] и есть тот самый дождь из мрачных туч этой трагедии".