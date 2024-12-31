Посол США в Баку поздравил азербайджанцев с Днем солидарности
Посол США в Баку поздравил азербайджанцев с Днем солидарностиПосол США в Азербайджане Марк Либби поздравил азербайджанцев с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом.
Посол США в Азербайджане Марк Либби поздравил азербайджанцев с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом.
Как сообщает Report, видеопоздравление на азербайджанском языке американского дипломата было опубликовано на странице посольства в социальной сети "Х".
Посол пожелал всем гражданам Азербайджана мира, процветания и счастья в новом году. "США дорожат развитием отношений с Азербайджаном, с большим нетерпением ждем продолжения совместной работы для достижения общих целей", - отметил М.Либби.
Дипломат в видеообращении также коснулся переговоров между Азербайджаном и Арменией и выразил уверенность в скором подписании мирного соглашения:
"Считаю, что приложив дополнительные усилия и политическое мужество, обе стороны смогут подписать договор, которое обеспечит долгосрочный мир. Соглашение обеспечит мир, стабильность, а также благополучие народов, проживающих в регионе Южного Кавказа, коренным образом изменит регион к лучшему”.
Посол США также выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью большого числа людей в авиакатастрофе 25 декабря пассажирского самолета AZAL вблизи казахстанского Актау.
"Как говорил Низами Гянджеви, не стоит терять надежды даже в самые трудные времена. Потому что из самых темных облаков идет хрустальный дождь. Подвиг азербайджанского экипажа поистине вдохновляет. Это дает мне надежду. Это [их героизм] и есть тот самый дождь из мрачных туч этой трагедии".
Happy New Year! To welcome 2025 and to mark Azerbaijan’s International Solidarity Day, we are pleased to share this message from Ambassador Libby. The embassy wishes you all peace, prosperity, and happiness in the year ahead!