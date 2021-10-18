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Посол США поздравил азербайджанский народ

Посол США поздравил азербайджанский народ
Внешняя политика
18 октября 2021 г. 15:27
Посол США поздравил азербайджанский народ

"Поздравляю азербайджанский народ с 30-й годовщиной восстановления независимости".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера.

"В этот знаменательный день американцы передают всем азербайджанцам свои наилучшие пожелания. Азербайджан добился больших успехов за 30 лет независимости. США высоко ценят нашу дружбу и независимый Азербайджан. Мы придаем большое значение таким важным вопросам, как безопасность, энергетическое и экономическое развитие, защита прав человека и основных свобод. От имени США поздравляю азербайджанский народ с Днем восстановления независимости!", - подчеркнул дипломат.

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Версия на английском языке US Ambassador congratulates Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycanı müstəqilliyinin bərpasının 30-cu ildönümü münasibətilə təbrik edib

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