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    Посол США поприветствовал утвержденное Ильхамом Алиевым соглашение об участии Азербайджана в миссии НАТО в Афганистане

    Посол высоко оценил роль Азербайджана в участии в миротворческих операциях НАТО

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ США выражают благодарность по поводу обновления президентом Азербайджана законных рамок в вопросе поддержки миротворческих операций НАТО в Афганистане.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута.

    Посол, поприветствовав этот шаг, высоко оценил роль Азербайджана в участии в миротворческих операциях НАТО. 

    По его словам, это сотрудничество важно для двух стран. "Я вновь заявляю, что у нас есть сильные, положительные связи с Азербайджаном и они продолжатся по ряду вопросов".

    2 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Соглашение "Об обеспечении участия Азербайджанской Республики в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка"".

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