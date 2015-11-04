Посол США поприветствовал утвержденное Ильхамом Алиевым соглашение об участии Азербайджана в миссии НАТО в Афганистане

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ США выражают благодарность по поводу обновления президентом Азербайджана законных рамок в вопросе поддержки миротворческих операций НАТО в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Посол, поприветствовав этот шаг, высоко оценил роль Азербайджана в участии в миротворческих операциях НАТО.

По его словам, это сотрудничество важно для двух стран. "Я вновь заявляю, что у нас есть сильные, положительные связи с Азербайджаном и они продолжатся по ряду вопросов".

2 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Соглашение "Об обеспечении участия Азербайджанской Республики в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка"".