Посол США поделился впечатлениями о поездке в Гянджу

Посол США в Азербайджане Марк Либби поделился впечатлениями о совместной с супругой Данусией поездке в Гянджу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию американского посольства в соцсети "Х".

"Удивительно посетить самые знаковые достопримечательности Гянджи, такие как мавзолеи Низами Гянджеви, Имамзаде, парк "Хан Багы", мечеть Шаха Аббаса, мавзолей Джавад-хана и уникальный Бутылочный дом. Поездка позволила нам поближе познакомиться с историческим и культурным наследием Азербайджана, оставила поистине незабываемые впечатления", - приводит посольство слова дипломата.