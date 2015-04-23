Посол: Румыния заинтересована в расширении и укреплении отношений Азербайджана с НАТО

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану совершил визит в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, в ходе визита посол встретился с главой Верховного Совета НАР Васифом Талыбовым.

На встрече Д. Чобану выразил заинтересованность Румынии развивать отношения с Азербайджаном на региональном уровне.

Посол также посетил Нахчыванский государственный университет, где выступил с лекцией на тему перспектив партнерства НАТО с Азербайджаном. В своем выступлении дипломат отметил, что Азербайджан вносит активный вклад в евроатлантическую безопасность, поддерживая миротворческие операции НАТО.

"Азербайджан - ценный партнер НАТО. Румыния заинтересована в расширении и укреплении отношений НАТО-Азербайджан", - заявил посол, подчеркнув, что посольство Румынии в Азербайджане, выполняющее также роль координатора деятельности НАТО в этой стране, будет продолжать работу по информированию общественности об Альянсе.