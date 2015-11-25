Посол России: Шанс на завершение переговоров по статусу Каспия на саммите в Казахстане есть

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "После прошлогоднего саммита прикаспийских стран в Астрахани стороны, вышли, как говорится, на "финишную прямую". Шанс на завершение переговоров на саммите в Казахстане есть". Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин в интервью для журнала "Мир дипломатии" ("Diplomatiya Aləmi").

Однако, по словам посла, никто не ставит задачу добиться соглашения по этому вопросу любой ценой: "Главное, содержание и качество договоренностей".

Он отметил, что за столом переговоров находятся пять прикаспийских стран, поэтому "необходимо найти формулировки, которые завтра должны будут пройти испытание историей для каждой стороны".

"Прийти к консенсусу в этих условиях крайне сложно", - отметил В. Дорохин, добавив, что тем не менее, результаты достигнуты уже значительные.

"Большая часть конвенции согласована. Получилось это благодаря сложившейся в "каспийской пятерке" атмосфере взаимного уважения и готовности считаться друг с другом", - заявил посол России.