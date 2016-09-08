Посол: Между Индонезией и Азербайджаном существуют крепкие связи

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Баку был организован официальный прием по случаю Дня независимости Индонезии.

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения государственных гимнов двух стран, после чего выступил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани.

Посол рассказал о пройденном страной пути с момента обретения независимости, а также подчеркнул наличие крепких связей между Азербайджаном и Индонезией. Он отметил, что хотя посольство Индонезии в Азербайджане открылось всего лишь в 2010 году, отношения между людьми имеют глубокие корни. Посол также отметил, что с момента открытия посольства, между странами было совершено до 40 визитов на разных уровнях.

Х.Бей Фанани напомнил, что в 2015 году Индонезия была третьим крупным торговым партнером Азербайджана после Италии и ФРГ, а также добавил, что это не полностью отражает существующий потенциал. Посол подчеркнул важность укрепления сотрудничества между самой крупной экономикой Кавказа и самой крупной экономикой Юго-Восточной Азии.

Дипломат выразил уверенность, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева продолжит развиваться.

В свою очередь вице-спикер парламента Азербайджана Валех Алескеров от имени правительства Азербайджана поздравил посла Индонезии с национальным праздником, пожелал стране процветания и развития. Он отметил, что достижение независимости является самым важным событием в истории каждой страны.

Вице-спикер выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Он отметил, что эти отношения опираются на взаимном доверии и уважении. Вице-спикер отметил, что наличие политической воли создает надежду на еще большее развитие отношений.

В.Алескеров поблагодарил Индонезию за поддержку справедливой позиции Азербайджану в вопросе нагорно-карабахского вопроса на международном уровне.

Отметим, что на мероприятии также присутствовали вице-спикер парламента Индонезии Осман Сапта Оданг, посол Азербайджана в Индонезии Тамерлан Гараев, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели.