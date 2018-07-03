Посол Мексики встретился с президентом Торгово-промышленной палаты Азербайджана

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с президентом Торгово-промышленной палаты Азербайджана Ниязом Ализаде.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, посол подчеркнул, что во время его пребывания в должности товарооборот между обеими странами увеличился на 9,6% в течение периода 2014-2017 гг. Это, как выразился дипломат, указывает на необходимость сближения и углубления отношений между мексиканскими и азербайджанскими предпринимателями, поэтому крайне важно изучить более широкие способы сотрудничества.

Подчеркнув данные о торговле, посол предложил работать над реализацией встречи между палатами и ассоциациями торговли и промышленности Азербайджана и Мексики с целью создания мостов, способствующих взаимопониманию между обеими странами. Он отметил, что в течение трех лет правления в Азербайджане его внимание было сосредоточено на том, чтобы азербайджанское население узнало о достоинствах Мексики и наоборот.

В свою очередь Н.Ализаде указал, что сотрудничество с Мексикой в области торговли станет прекрасной возможностью открытия дверей обеих стран во многиe другиe области. Он признал, что отношения находятся на стадии развития и указал, что по этой причине необходимо содействовать их консолидации посредством взаимных соглашений и обменов.