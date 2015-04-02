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    ​Посол: Готовится визит президента Франции в Азербайджан

    Президент Франции остается приверженным мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Ведется подготовка к визиту президента Франции Франсуа Олланда в Азербайджан. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье.

    Посол отметил, что точная дата визита неизвестна, ведется соответствующая подготовка и, вероятно, он состоится в течение этого года.

    "Президент Франции остается приверженным мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, он встречался ранее и вновь хочет встретиться с президентами, чтобы обсудить с ними предложения в плане урегулирования", - заявил Паскаль Монье.

    Напомним, ранее армянские СМИ заявили о том, что президент Франции Франсуа Олланд в апреле посетит Армению и Азербайджан.  

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