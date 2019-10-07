Посол Франции: Азербайджан развивается, его экономика растет

"Франция и Азербайджан связаны древними и дружескими отношениями".

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу посольства Франции, об этом заявил новоназначенный посол Франции в Азербайджане Закари Грос.

"Эти отношения укрепляются в образовательной, академической, политической и экономической сферах. Азербайджан развивается, его экономика растет. Интерес азербайджанцев к Европе и франкоязычным странам неоспорим, о чем свидетельствует успех Французского института в Азербайджане", - заявил посол.

Он также отметил, что Баку - гостеприимный город, и проживающие за границей французы найдут тут и французскую среднюю школу, динамичную, с постоянно увеличивающимся педагогическим составом.

"Сотрудники посольства Франции в Баку полны решимости оправдать ожидания азербайджанцев, которые заинтересованы во Франции, а также служить французскому сообществу и, конечно, участвовать в процветании нашей страны", - резюмировал посол.