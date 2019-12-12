Посол: Азербайджан придает важное значение отношениям с Пакистаном

Азербайджан придает важное значение отношениям с Пакистаном и продвижению образовательных связей с этой страной, как одной из главных целей сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на пакистанское Tribune, об этом заявил посол Азербайджана Али Ализаде на семинаре, посвященном образовательной политике Гейдара Алиева и Мухаммеда Али Джинны и состоявшемся в Национальной библиотеке Пакистана.

По его словам, такие национальные лидеры, как Г.Алиев и М.А.Джинна, посвятили всю свою жизнь процветанию и благополучию своих народов и занимают особое место в истории своих стран.

Азербайджанский дипломат подчеркнул, что одним из главных столпов их политики для прогресса обществ и стран является развитие образования и правильная оценка его важности.

"Гейдар Алиев уделял большое внимание развитию науки и образования, предпринимал важные шаги, направленные на развитие научной и образовательной системы страны на основе передовых принципов", - сказал А.Ализаде.