Помощник президента: На Давосском форуме запланированы около 30-ти встреч президента Азербайджана и участие на панельных заседаниях

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Всемирный экономический форум в Давосе приступил к работе со вчерашнего дня. В форуме ожидается участие свыше 70-ти глав государств и правительств. В Давосском форуме участвует около 3 000 делегатов из более 100 стран. Глава нашего государства Ильхам Алиев приступил к встречам".

Как сообщает Report, об этом в соцсети написал помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов.

Н.Мамедов отметил, что запланированы около 30-ти встреч президента Азербайджана и участие на панельных заседаниях: "В основном направленные на расширение наших экономических связей встречи пройдут с президентами, главами правительств и руководителями крупнейших компаний".