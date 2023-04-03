Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Италией непрерывно развивается

Сотрудничество между Италией и Азербайджаном в течение многих лет непрерывно развивается

Сотрудничество между Италией и Азербайджаном в течение многих лет непрерывно развивается.

Об этом Report заявил итальянский политолог Доминико Летизиа.

По его словам, итальянские компании могут внести свой вклад в восстановление инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана: "Италия понимает желание Азербайджана восстановить инфраструктуру Карабаха, используя самые инновационные и современные технологии, и может внести свой вклад в процесс восстановления этих территорий".

Итальянский политолог также отметил динамично развивающиеся двухсторонние отношения в сфере энергетики. По его мнению, в этой сфере многое уже сделано и еще больше предстоит сделать.

"Действующая инфраструктура газопровода TAP также может быть использована для транспортировки "зеленого водорода". Эти возможности придают большой импульс экономическому росту Азербайджана", - добавил Доминико Летизиа.

3 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли. В ходе встречи обсуждены перспективы развития азербайджано-итальянских связей.