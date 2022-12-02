Политолог: Французские депутаты пытаются заручиться поддержкой армянской диаспоры

Французские депутаты стремятся поднять свой рейтинг и заручиться поддержкой рядовых избирателей в лице армян.

Французские депутаты стремятся поднять свой рейтинг в глазах армянской диаспоры и заручиться поддержкой избирателей.

Об этом Report заявил ведущий эксперт российского Института стратегических исследований Константин Тасиц, комментируя антиазербайджанскую резолюцию, принятую 30 ноября Национальной ассамблеей Франции.

По его словам, французское общество больше симпатизирует армянам, что объясняется наличием в стране значительного армянского лобби.

"Резолюция Национальной ассамблеи, как и предыдущие постановления французского парламента, носят внутриполитический характер", - считает Тасиц, добавив, что официальная позиция французского правительства всегда носит более прагматичный и сбалансированный характер.

Эксперт напомнил, что Париж и Баку связывают масштабные экономические проекты, в частности, французская компания Total является оператором крупного газового месторождения "Абшерон".

В связи с этим Тасиц предполагает, что значительных последствий у данной резолюции не будет.

30 ноября Национальная Ассамблея (нижняя палата парламента) Франции единогласно приняла предвзятую резолюцию с требованием прекратить "агрессию" Азербайджана в отношении Армении. За проект проголосовали 256 депутатов.