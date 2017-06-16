Писатель и журналист Александр Проханов: Азербайджанцы смогли создать в России сильную диаспору

© Report.az

Москва. 16 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанцы смогли создать в России сильную диаспору. Об этом российскому бюро Report заявил главный редактор газеты "Завтра", российский публицист и общественный деятель Александр Проханов.

По его словам, было время, когда отношения между Россией и Азербайджаном заходили в тупик, но это было кратковременным явлением.

Он также выразил отношение к вопросу ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК). По мнению А. Проханова, азербайджанская диаспора одна из сильнейших в России.

"Азербайджанцы приехали в Россию и создали здесь свою диаспору. Я знаю много азербайджанцев в Москве. Ситуация вокруг ликвидации ВАК никак не может повлиять ни на российско-азербайджанские отношения, ни на саму диаспору. Ведь диаспора - это не организация какая-та, а это сообщество людей. Людей невозможно запретить или ликвидировать", - сказал он.

Известный общественный деятель также рассказал о своей духовной связи с Азербайджаном и о предстоящей поездке в Баку: "Мои предки молокане, родились и выросли в селе Ивановка. Поэтому Азербайджан для меня является духовной Родиной, откуда берут свое начало мои представления о мире".

Он отметил, что в последнее время, редко бывал в Баку, однако планирует посетить его в июле.