Первый заместитель премьера Азербайджана принял участие в заседании Экономического совета СНГ

29 марта в Москве состоялось 101-е заседание Экономического совета СНГ, в ходе которого рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества стран Содружества.

29 марта в Москве состоялось 101-е заседание Экономического совета СНГ, в ходе которого рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества стран Содружества.

Как сообщает российское бюро Report, встреча состоялась под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Азербайджан на заседании представил первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.

Членами Экономического совета была заслушана информация о деятельности Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству стран Содружества Независимых Государств в 2019–2023 годах.

В ходе заседания рассмотрены проекты Концепции дальнейшего развития сотрудничества стран СНГ в области химической промышленности и Плана мероприятий по ее реализации, вопрос о препятствиях во взаимной торговле стран СНГ и рекомендациях по их устранению, сотрудничества в легкой промышленности, финансирования органов СНГ, развития рынка страховых услуг, выполнения Плана мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.

Следующее заседание Экономического совета запланировано на 21 июня 2024 года в Москве.