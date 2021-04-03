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Первое заявление нового посла Турции в Азербайджане

Первое заявление нового посла Турции в Азербайджане "Решением нашего президента я был назначен послом в дружественную и братскую страну Азербайджан".
Внешняя политика
3 апреля 2021 г. 10:53
Первое заявление нового посла Турции в Азербайджане

"Решением нашего президента я был назначен послом в дружественную и братскую страну Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом написал в Твиттере новый посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

“Выражаю благодарность господину президенту, который удостоил меня этой гордой и почетной должности”, - сказал посол.

Затем Джахит Багчы поблагодарил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу за поддержку в назначении на эту должность:

“Мы будем трудиться как рабочие пчелы с энтузиазмом во благо нашей дружбы и братства. Да поможет нам Аллах выполнить наш долг".

3 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Джахита Багчы новым послом в Азербайджане.

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Версия на английском языке First statement by new Turkish Ambassador to Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Azərbaycana təyin olunan yeni səfirindən ilk açıqlama

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