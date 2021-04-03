Первое заявление нового посла Турции в Азербайджане

"Решением нашего президента я был назначен послом в дружественную и братскую страну Азербайджан".
Как сообщает Report, об этом написал в Твиттере новый посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.
“Выражаю благодарность господину президенту, который удостоил меня этой гордой и почетной должности”, - сказал посол.
Затем Джахит Багчы поблагодарил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу за поддержку в назначении на эту должность:
“Мы будем трудиться как рабочие пчелы с энтузиазмом во благо нашей дружбы и братства. Да поможет нам Аллах выполнить наш долг".
3 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Джахита Багчы новым послом в Азербайджане.
Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Daimi Üyeliği görevinden dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’ye Büyükelçi olarak atandım. Bizi bu onurlu ve şerefli görevlere layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim.+