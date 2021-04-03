Первое заявление нового посла Турции в Азербайджане

"Решением нашего президента я был назначен послом в дружественную и братскую страну Азербайджан".

"Решением нашего президента я был назначен послом в дружественную и братскую страну Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом написал в Твиттере новый посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

“Выражаю благодарность господину президенту, который удостоил меня этой гордой и почетной должности”, - сказал посол.

Затем Джахит Багчы поблагодарил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу за поддержку в назначении на эту должность:

“Мы будем трудиться как рабочие пчелы с энтузиазмом во благо нашей дружбы и братства. Да поможет нам Аллах выполнить наш долг".

3 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Джахита Багчы новым послом в Азербайджане.