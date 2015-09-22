​Парламент Парагвая принял резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Азербайджана

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ Палата депутатов Национального конгресса Парагвая приняла резолюцию, касающуюся уважительного отношения к суверенитету, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

По информации, в принятой на пленарном заседании Палаты депутатов Национального конгресса Парагвая резолюции еще раз подтверждается, что Нагорный Карабах является частью Азербайджанской Республики, говорится о том, что Армения оккупировала территорию Азербайджана, и в результате военных операций Вооруженных сил Армении тысячи людей были убиты, попали в плен и пропали без вести, стали вынужденными переселенцами.

Палата депутатов Национального конгресса в резолюции подтверждает уважительное отношение к суверенитету, территориальной целостности и признанным на международном уровне границам Азербайджана, призывает к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с резолюциями 822, 853, 874 и 884 Совета безопасности ООН и соответствующими документами Генеральной Ассамблеи ООН.

В резолюции отмечается, что Палата депутатов Парагвая разделяет боль людей, ставших жертвами конфликта, и заявляет о важности сосуществования в мирных условиях, уважения к правам человека и диалога в соответствии с Всемирной декларацией о правах человека.