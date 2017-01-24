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    Очередной саммит ОЭС пройдет в Пакистане 1 марта

    Предыдущий саммит состоялся в 2012 году в Баку

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Пакистан 1 марта проведет XIII саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

    Предыдущий саммит ОЭС состоялся в 2012 году в Баку.

    Отметим, что членами организации являются Иран, Азербайджан, Турция, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

    ОЭС - евразийская политическая и экономическая межправительственная организация, основанная в 1985 году Ираном, Турцией и Пакистаном. Цель структуры - обсуждение путей по улучшению развития и стимулирования торговли и инвестиционных возможностей.

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