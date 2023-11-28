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Община Западного Азербайджана осудила заявление спикера парламента Армении

Община Западного Азербайджана осудила заявление спикера парламента Армении Община Западного Азербайджана осуждает абсурдные и клеветнические заявления председателя парламента Армении Алена Симоняна о якобы полной или частичной оккупации Азербайджаном 31 села Армении.
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 17:50
Община Западного Азербайджана осудила заявление спикера парламента Армении

Община Западного Азербайджана осуждает абсурдные и клеветнические заявления председателя парламента Армении Алена Симоняна о якобы полной или частичной оккупации Азербайджаном 31 села Армении.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении общины.

В заявлении также говорится, что подобные необоснованные заявления официальных лиц Армении в очередной раз свидетельствуют о незаинтересованности официального Еревана в подписании мирного соглашения с Баку. Таким образом Армения пытается отвести внимание от факта оккупации восьми ими сел Азербайджана, сообщили в общине.

"Вместо пустых речей о возвращении азербайджанцев, официальным лицам Армении следовало бы предпринять конкретные шаги и начать диалог с общиной", - отметили в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İcma Ermənistan parlamenti sədrinin absurd və böhtan xarakterli açıqlamasını pisləyib

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