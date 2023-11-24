О нас

Община Западного Азербайджана ответила Пашиняну

Община Западного Азербайджана ответила Пашиняну "Отвечая на вопросы граждан 24 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз попытался подорвать наше право на возвращение".
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 23:00
Община Западного Азербайджана ответила Пашиняну

"Отвечая на вопросы граждан 24 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз попытался подорвать наше право на возвращение".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Н.Пашинян расценил требования изгнанных из Армении азербайджанцев о возвращении в свои дома как подготовку к войне. Премьер-министр Армении - страны, оккупировавшей территории Азербайджана под предлогом защиты прав армян в Карабахе, мерит все своим аршином.

В отличие от Армении, проводящей политику моноэтничности, Азербайджанское государство и общественность считают этническое разнообразие высшей ценностью. Правительство Армении должно положить конец расистской политике этнической исключительности, уважать ценности сосуществования и этнического разнообразия и создать условия для безопасного и достойного возвращения в Армению изгнанных азербайджанцев", - отмечается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Paşinyana cavab verib

Другие новости из категории

Президент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 23:44
Али Асадов встретился с исполнительным секретарем комиссии ООН
Али Асадов встретился с исполнительным секретарем комиссии ООН
24 ноября 2023 г. 20:43
Джейхун Байрамов встретился с генсеком Совета сотрудничества стран Персидского залива
ФотоДжейхун Байрамов встретился с генсеком Совета сотрудничества стран Персидского залива
24 ноября 2023 г. 20:10
Участники саммита в Баку заявили о намерении усилить роль СПЕКА как платформы экономического сотрудничества
Участники саммита в Баку заявили о намерении усилить роль СПЕКА как платформы экономического сотрудничества
24 ноября 2023 г. 19:25
Завершился визит президента Кыргызстана в Азербайджан
Завершился визит президента Кыргызстана в Азербайджан
24 ноября 2023 г. 19:20
Завершился визит президента Казахстана в Азербайджан
Завершился визит президента Казахстана в Азербайджан
24 ноября 2023 г. 19:06
Завершился рабочий визит президента Таджикистана в Азербайджан
Завершился рабочий визит президента Таджикистана в Азербайджан
24 ноября 2023 г. 19:03
Завершился рабочий визит премьер-министра Венгрии в Азербайджан
ФотоЗавершился рабочий визит премьер-министра Венгрии в Азербайджан
24 ноября 2023 г. 18:48
Завершился рабочий визит президента Узбекистана в Азербайджан
Завершился рабочий визит президента Узбекистана в Азербайджан
24 ноября 2023 г. 18:44
От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите СПЕКА
ФотоОт имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 18:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi