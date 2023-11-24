Община Западного Азербайджана ответила Пашиняну

"Отвечая на вопросы граждан 24 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз попытался подорвать наше право на возвращение".

"Отвечая на вопросы граждан 24 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз попытался подорвать наше право на возвращение".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Н.Пашинян расценил требования изгнанных из Армении азербайджанцев о возвращении в свои дома как подготовку к войне. Премьер-министр Армении - страны, оккупировавшей территории Азербайджана под предлогом защиты прав армян в Карабахе, мерит все своим аршином.

В отличие от Армении, проводящей политику моноэтничности, Азербайджанское государство и общественность считают этническое разнообразие высшей ценностью. Правительство Армении должно положить конец расистской политике этнической исключительности, уважать ценности сосуществования и этнического разнообразия и создать условия для безопасного и достойного возвращения в Армению изгнанных азербайджанцев", - отмечается в заявлении.