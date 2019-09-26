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Обнародована программа визита специального докладчика ООН в Азербайджан

Обнародована программа визита спецдокладчика ООН в Азербайджан

Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание Хилал Эльвер посетит Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, ознакомительный визит продлится с 1 по 11 октября.

Это первый визит независимого эксперта по продовольствию в страну. Специальный докладчик посетит Баку, Губу и Гянджу. 

Х. Эльвер проведет встречи с официальными лицами, омбудсменом, представителями системы ООН, международным сообществом доноров, организациями гражданского общества и др.

Специальный докладчик расскажет о своих наблюдениях на пресс-конференции по итогам визита 11 октября.

Окончательный отчет о визите будет представлен Совету по правам человека в Женеве в марте 2020 года.

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