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Ильхам Алиев: Никаких серьезных мер со стороны полиции и сил безопасности Ирана предпринято не было

Ильхам Алиев: Никаких серьезных мер со стороны полиции и сил безопасности Ирана предпринято не было Азербайджан тщательно расследует террористический акт, совершенный в посольстве нашей страны в Тегеране.
Внешняя политика
1 февраля 2023 г. 14:11
Ильхам Алиев: Никаких серьезных мер со стороны полиции и сил безопасности Ирана предпринято не было

Азербайджан тщательно расследует террористический акт, совершенный в посольстве нашей страны в Тегеране.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, приняв в формате видеоконференции министра национального образования Турецкой Республики Махмута Озера и группу членов Великого национального собрания Турции (ВНСТ).

Махмут Озер выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву в связи с гибелью начальника службы охраны посольства Азербайджанской Республики в Тегеране Орхана Аскерова во время террористического акта, совершенного в здании диппредставительства.

Глава государства поблагодарил за соболезнования. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что террорист был нейтрализован в результате героизма другого сотрудника охраны посольства, тем самым было предотвращено нападение вооруженного лица на остальных сотрудников посольства и членов их семей.

Глава государства сообщил, что в настоящее время Азербайджан тщательно расследует этот террористический акт. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что, несмотря на то, что террористический акт, совершенный этим лицом в здании нашего посольства, длился значительное время, никаких серьезных мер со стороны полиции и сил безопасности Ирана предпринято не было.

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Версия на английском языке President: Terrorist act against the building of our embassy in Tehran is thoroughly investigated by Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Tehranda terror hadisəsi prosesi xeyli vaxt çəkməsinə baxmayaraq, İranın polis və təhlükəsizlik qüvvələri ciddi tədbir görməyib"

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