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Президент: Создание совместного Азербайджано-турецкого университета имеет большое значение

Президент: Создание совместного Азербайджано-турецкого университета имеет большое значение Создание совместного Азербайджано-турецкого университета имеет большое значение.
Внешняя политика
1 февраля 2023 г. 14:03
Президент: Создание совместного Азербайджано-турецкого университета имеет большое значение

Создание совместного Азербайджано-турецкого университета имеет большое значение.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, приняв в формате видеоконференции министра национального образования Турецкой Республики Махмута Озера и группу членов Великого национального собрания Турции (ВНСТ).

Подчеркнув, что в сотрудничестве в области образования достигнуты большие успехи, президент Ильхам Алиев сказал, что создание, согласно договоренности глав двух государств, совместного Азербайджано-турецкого университета имеет большое значение.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Establishment of a joint Azerbaijan-Turkiye university is of great importance
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan-Türkiyə birgə universitetinin yaradılması böyük önəm daşıyır"

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