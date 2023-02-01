Президент: Создание совместного Азербайджано-турецкого университета имеет большое значение

Создание совместного Азербайджано-турецкого университета имеет большое значение.

Создание совместного Азербайджано-турецкого университета имеет большое значение.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, приняв в формате видеоконференции министра национального образования Турецкой Республики Махмута Озера и группу членов Великого национального собрания Турции (ВНСТ).

Подчеркнув, что в сотрудничестве в области образования достигнуты большие успехи, президент Ильхам Алиев сказал, что создание, согласно договоренности глав двух государств, совместного Азербайджано-турецкого университета имеет большое значение.