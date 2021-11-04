Назначен новый сопредседатель МГ ОБСЕ от Франции

Брис Рокфейль назначен новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции. Как передает Report, об этом сообщается на сайте французского правительства.

Брис Рокфейль назначен новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции. Как передает Report, об этом сообщается на сайте французского правительства.

Рокфейль сменил на этом посту Стефана Висконти, который работал в качестве посредника с октября 2016 года.

До нового назначения Рокфейль занимал пост посла Франции в Панаме, Узбекистане, был генеральным консулом в Рио-де-Жанейро.

Напомним, в июле этого года Россия также сменила своего сопредседателя в Минской группе ОБСЕ. Вместо Игоря Попова этот пост занял Игорь Ховаев.