Новым главой МИД Бельгии стал Бернар Квентин

Новым министром иностранных дел, европейских дел и внешней торговли Бельгии стал Бернар Квентин.
Об сообщает Report со ссылкой на публикацию бельгийского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
"Приветствуем нашего коллегу Бернара Квентина в должности нового министра иностранных дел, европейских дел и внешней торговли Бельгии, а также федеральных учреждений культуры. Он принес присягу сегодня, в понедельник, 2 декабря", - говорится в сообщении.
Напомним, Бернар Квентин сменил на этом посту Хаджу Лабиб, которая занимала должность с июля 2022 года.
We welcome our colleague Bernard Quintin as Belgium’s new Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Foreign Trade, and the Federal Cultural Institutions. He has sworn the oath today Monday December 2nd. pic.twitter.com/foOoBFuEQC