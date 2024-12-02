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Новым главой МИД Бельгии стал Бернар Квентин

Новым главой МИД Бельгии стал Бернар Квентин Назначен новый министр иностранных дел, европейских дел и внешней торговли Бельгии.
Внешняя политика
2 декабря 2024 г. 16:00
Новым главой МИД Бельгии стал Бернар Квентин

Новым министром иностранных дел, европейских дел и внешней торговли Бельгии стал Бернар Квентин.

Об сообщает Report со ссылкой на публикацию бельгийского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"Приветствуем нашего коллегу Бернара Квентина в должности нового министра иностранных дел, европейских дел и внешней торговли Бельгии, а также федеральных учреждений культуры. Он принес присягу сегодня, в понедельник, 2 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним, Бернар Квентин сменил на этом посту Хаджу Лабиб, которая занимала должность с июля 2022 года.

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