Новым главой МИД Бельгии стал Бернар Квентин

Новым министром иностранных дел, европейских дел и внешней торговли Бельгии стал Бернар Квентин.

Об сообщает Report со ссылкой на публикацию бельгийского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"Приветствуем нашего коллегу Бернара Квентина в должности нового министра иностранных дел, европейских дел и внешней торговли Бельгии, а также федеральных учреждений культуры. Он принес присягу сегодня, в понедельник, 2 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним, Бернар Квентин сменил на этом посту Хаджу Лабиб, которая занимала должность с июля 2022 года.