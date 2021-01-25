Началась встреча глав МИД Азербайджана и Ирана

Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его иранского коллеги Мохаммада Джавада Зарифа

Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его иранского коллеги Мохаммада Джавада Зарифа.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Министры обсудят вопросы, представляющие интерес для Азербайджана и Ирана в области двустороннего сотрудничества (проекты совместного сотрудничества, экономическое, политическое, культурное сотрудничество), участие Ирана в развитии шестистороннего регионального сотрудничества в формате подписанного 10 ноября между Азербайджаном, Арменией и Россией заявления, участие иранских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана и трехстороннее сотрудничество Иран-Азербайджан-Россия в рамках коридора "Север-Юг".

Отметим, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф находится с визитом в Азербайджане.