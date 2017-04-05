Начал действовать сайт Международной ассоциации Израиль-Азербайджан

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Начал действовать новый сайт Международной ассоциации Израиль-Азербайджан ("Azİz") – aziznews.ru.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Госкомитетом по работе с диаспорой.

По информации, за короткое время ему удалось подняться с 26-го на 12-ое место среди русскоязычных сайтов Израиля.

70 из 300 материалов, размещенных до сих пор на сайте, главным редактором которого является член Правления Azİz Юрий Бочаров, об Азербайджане. Здесь обширно освещен армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, размещена информация о Ходжалинском геноциде, 25-летии дипломатических связей между Израилем и Азербайджаном и пр. информация о мероприятиях, посвященных другим историческим событиям.

Кроме того, здесь размещаются опубликованные в различных израильских СМИ материалы о культуре, истории, туристическом потенциале, природе, атмосфере толерантности, подготовленные израильскими журналистами после поездки в Азербайджан.

В целом на сайте размещаются материалы об Азербайджане, России, США, европейских странах и странах СНГ, информации о жизни представителей переехавшей из Азербайджана в Израиль еврейской общины, известных личностях Азербайджана и Израиля и пр.