На данный момент из Баку в Турцию отправлено 35 фур с гуманитарной помощью

После землетрясения в Турции из Баку в братскую страну было отправлено 35 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом Report сказал член Платформы единства и солидарности Азербайджан-Турция Ченгиз Айгор.

После землетрясения в Турции из Баку в братскую страну было отправлено 35 грузовиков с гуманитарной помощью.



Об этом Report сказал член Платформы единства и солидарности Азербайджан-Турция Ченгиз Айгор.

По его словам, акции по сбору помощи для пострадавших от землетрясения граждан продолжаются уже четвертый день: "После того, как собранная помощь сортируется волонтерами, она грузится в грузовики и отправляется в Турцию. На данный момент отправлено 35 грузовиков. Сегодня планируется отправить еще 10-15 фур".

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП на период трех месяцев. В стране объявлен семидневный траур в память о погибших.