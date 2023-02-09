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На данный момент из Баку в Турцию отправлено 35 фур с гуманитарной помощью

На данный момент из Баку в Турцию отправлено 35 фур с гуманитарной помощью После землетрясения в Турции из Баку в братскую страну было отправлено 35 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом Report сказал член Платформы единства и солидарности Азербайджан-Турция Ченгиз Айгор.
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 15:41
На данный момент из Баку в Турцию отправлено 35 фур с гуманитарной помощью

После землетрясения в Турции из Баку в братскую страну было отправлено 35 грузовиков с гуманитарной помощью.

Об этом Report сказал член Платформы единства и солидарности Азербайджан-Турция Ченгиз Айгор.

По его словам, акции по сбору помощи для пострадавших от землетрясения граждан продолжаются уже четвертый день: "После того, как собранная помощь сортируется волонтерами, она грузится в грузовики и отправляется в Турцию. На данный момент отправлено 35 грузовиков. Сегодня планируется отправить еще 10-15 фур".

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП на период трех месяцев. В стране объявлен семидневный траур в память о погибших.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİndiyədək Bakıdan Türkiyəyə 35 TIR yardım göndərilib

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