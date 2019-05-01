Глава МВД Грузии: Мы уверены в достижении договоренности по демаркации границы с Азербайджаном

"Мы уверены, что достигнем согласия по демаркации границы со стратегическим партнером и дружественной нам страной".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

По его словам, в вопросе определения границ будут учтены культурное наследие и интересы церкви: "Комплекс Кешикчидаг очень щепетильный вопрос. За короткое время мы должны завершить демаркацию границ".

Г.Гахария призвал лиц, спекулирующих на тему комплекса и поощряющих этническую вражду, быть предельно осторожными.