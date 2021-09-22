Министр: Международное сообщество должно оказать давление на Армению

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что международное сообщество должно оказывать давление на Армению, чтобы она отказалась от реваншистских подходов, чтобы Армения вместо этого использовала уникальную возможность для устойчивого мира и развит

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она отказалась от реваншистских подходов и вместо этого использовала уникальную возможность для устойчивого мира и развития. Нет альтернативы полному выполнению трехсторонних заявлений, устранению всех последствий войны и построению процветающего будущего для всех стран и народов в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 37-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ.

"Применение международного права является условием мира, безопасности и развития. К сожалению, затянувшиеся конфликты на территориях государств-членов ГУАМ продолжают представлять угрозу миру и безопасности, и эти конфликты должны решаться на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств", - сказал министр.