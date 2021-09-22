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Глава МИД: Загрязнение минами препятствует восстановлению освобожденных территорий

Глава МИД: Загрязнение минами препятствует восстановлению освобожденных территорий "Массовое загрязнение освобожденных территорий минами серьезно препятствует реализации широкомасштабных планов по восстановлению и реконструкции, начатых правительством Азербайджана".
Внешняя политика
22 сентября 2021 г. 18:41
Глава МИД: Загрязнение минами препятствует восстановлению освобожденных территорий
Джейхун Байрамов

"Массовое загрязнение освобожденных территорий минами серьезно препятствует реализации широкомасштабных планов по восстановлению и реконструкции, начатых правительством Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 37-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ.

"Самое главное, это сказывается на праве сотен тысяч вынужденных переселенцев вернуться в свои дома", - сказал министр.

Дж.Байрамов подчеркнул, что на освобожденных территориях Азербайджана быстрыми темпами идут работы по восстановлению, реконструкции и реинтеграции: "Наше понимание постконфликтного восстановления основано на потребностях и приоритетах нашего народа. Обеспечение политических, правовых, экономических и социальных условий, необходимых для достойного проживания вынужденных переселенцев, является нашим основным приоритетом. Азербайджан полон решимости вновь реинтегрировать в свое политическое, социальное и экономическое пространство граждан армянского происхождения, проживающих на пострадавших от конфликта территориях, обеспечивая те же права и свободы, что и всем гражданам Азербайджана, независимо от их этнической и религиозной принадлежности".

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azad edilən ərazilərin mina ilə kütləvi çirklənməsi bərpa və yenidənqurma işlərinə mane olur"

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