​МИД Уругвая: Мы не признаем сепаратистский режим в Нагорном Карабахе

26 апреля посол Ариэль Бергамино, исполняющий обязанности министра иностранных дел Уругвая, встретился с послом Азербайджана в этой стране Рашадом Аслановым.

Как сообщили Report в МИД, целью состоявшейся по обращению азербайджанского посла встречи было обсуждение вопросов из двусторонней повестки, в том числе внесение ясности в распространившуюся информацию о визите в Уругвай "представителя" созданного на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима и якобы проведение там встреч, включая официальных лиц страны.

Представитель МИД Уругвая заявил, что страна с уважением относится к верховенству международного права и территориальной целостности стран и не признает сепаратистский режим в Нагорном Карабахе.

Посол Азербайджана также встретился с председателем Сената Уругвая Луизой Тополански. В результате встречи было распространено заявление Генассамблеи (парламента) Уругвая для СМИ.

В заявлении Генассамблеи Уругвая и сената сказано, что они полностью поддерживают распространенное заявление МИД страны, в частности, отмеченное в последнем пункте: "Уругвай еще раз заявляет свою позицию об уважении к верховенству международного права и территориальной целостности стран, еще раз отмечает, что не признает сепаратистский режим в Нагорном Карабахе, считает, что конфликт должен быть разрешен мирным путем и поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и соответствующие резолюции Совбеза ООН".

Посл Рашад Асланов встретился с экс-президентом Уругвая Хосе Мухико. На данной встрече экс-глава государства отметил важность урегулирования конфликтов мирным путем.